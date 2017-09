VIDEO | Juulikuus purjuspäi avarii teinud Asmeril mõõdeti 2,4-promilline joove. Vaata videost, kuidas Asmer parklas autosid rihib

Käesoleva aasta juuli keskpaigas jäi politseile joobes juhtimisega vahele tuntud võidusõitja Marko Asmer. Asmeri joove ulatus 2,4 promillini.

14. juuli õhtul kella 19.10 paiku sõitis Viimsi keskuse parklasse Marko Asmeri ettevõttele kuuluv valge Mercedes-Benz CLA 45. Sõidukit juhtis endine tuntud rallisõitja ise.

"Nägin, kuidas antud sõiduk manööverdas parklas, kriimustas vasakult küljelt seal parkinud sõiduautot Toyota," räägib tunnistaja. Ta lisab, et seejärel Asmer tagurdas ja sõitis ka teist korda samale sõidukile otsa.

"Veendusin, et juht võib olla alkoholijoobes, kuna ta kõnnak ja käitumine avariijärgselt ei olnud normaalne, helistasin politseisse," räägib tunnistaja. Et autojuht ei saaks põgeneda, parkis tähelepanelik pealtnägija Asmeri auto kinni.

Kannatada saanud Toyota omanik ütles, et sai oma sõiduauto kahjustamisest teada kell 19.24, kui talle helistas politsei ning ütles, et tema autole on otsa sõidetud.

Asmer oli paar päeva enne õnnetust lahutanud oma abielu. "Ma ei tulnud oma emotsioonidega toime ja selle tõttu tarvitasin liigselt alkoholi kahel päeval: 13. ja 14. juulil," möönab Asmer. Ta ütleb, et kui oli parklas sõidukit kriimustanud, siis sisenes kauplusesse, et võtta pastakas ja paber ning jätta autoomanikule teade oma kontaktandmetega. Kaubanduskeskusest väljudes teatasid kõrvalseisjad, et on juhtunust teavitanud politseid. "Selle peale läksin ma uuesti Viimsi Keskusesse sisse. Mida ma seal tegin või mida ma sealt ostsin, ma ei mäleta," lausub Asmer.

Asmer lisab, et järgmisel päeval pangakonto väljavõtet vaadates nägi, et oli ühest seal asuvast toidukohast midagi nelja euro eest ostnud. "Läksin paar päeva hiljem sinna söögikohta ja küsisin selle omaniku käest, et mida ma sealt ostsin. See omanik oli ise ka tol päeval tööl, kui liiklusõnnetus juhtus. Omanik ütles mulle, et ma olevat ostnud ühe siidri," kirjeldab Asmer juhtunut.

Kohale saabunud politseipatrull pani Asmeri sündmuspaigal puhuma. Indikaatorvahend näitas joobeks 0,69mg/l. "Seejärel politseinik seletas mulle, et mul on võimalus puhuda tõenduslikku alkomeetrisse või anda vereproov. Mina otsustasin vereproovi kasuks," sõnab rallisõitja. Pool tundi hiljem tehtud vereproovist selgus, et Asmeri joove oli 2,46 ±0,06 mg/g. Liiklusseaduse paragrahvi 69 alusel loetakse kriminaalseks joobeks, kui juhi ühes grammis veres on vähemalt 1,50 milligrammi alkoholi.

"Elu läheb edasi, ma lihtsalt kahetsen juhtunut sügavalt, aga kõik see ei ole nii dramaatiline, nagu kirjutatakse," selgitas Asmer pärast intsidendi avalikuks tulemist.

12. septembril tunnistas Harju maakohus 33-aastase Marko Asmeri süüdi mootorsõiduki juhtimises joobeseisundis ja mõistis talle karistuseks üheksa kuud vangistust, mida ei pöörata täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane aastase kasteaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Lisakaristusena võeti Asmerilt ära neljaks kuuks mootorsõiduki juhtimise õigus.