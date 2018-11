VIDEO | Jüri Ratase sõnul otsustab välisministeerium, kes läheb ÜRO ränderaamistiku heakskiitmiseks Marrakeši

Ratas ütles peale kohtumist, et riigikogu andis eilsel hääletusel ränderaamistikule oma toetuse. Samuti on riik otsustanud, et Eesti ei toeta rändekvoote, massiimmigratsiooni ja seisame vastu illegaalsele rändele.

"Selleks on üks lahendus, mis ei ole juriidiliselt siduv, ja selleks on ränderaamistikuga edasiminek," ütles Ratas.

Selle, kes annab Marokos Marrakešis toimuval kohtumisel Eesti heakskiidu rändeleppele, otsustab välisministeerium. President Ratase sõnul sinna ei lähe.

Samuti rääkisid president ja peaminister Venemaa vägede rünnakust Ukraina laevadele Kertši väinas. Ratas ütles, et Eesti toetab Ukraina territoriaalset terviklikkust ja Eesti teeb omalt poolt kõik, et olukord kontrolli alla saada.