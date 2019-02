VIDEO | Jüri Ratase sõnul kavatseb Keskerakond 1,27-miljonilise nõude osas kohtu otsust kindlasti täita

Ratas ütles Delfile, et nimetatud 1,27 miljoni euro suuruse nõude sees on näiteks ka raamat "Tõde Eestist", mida Keskerakond pole kuidagi finantseerinud. Lisaks soovib ettevõtja Paavo Pettai Ratase sõnul saada 38 protsendi suurust kasumit, mis tal saamata on.

"Meie sõnum on üks: need on alusetud küsimised, alusetud süüdistused. Õnneks Eesti on õigusriik ja me saame ennast kaitsta Eesti kohtusüsteemis. Selle otsuse eile ka Keskerakonna juhatus tegi," märkis Ratas. Ta lisas ka, et Pettai ise pole suutnud 2015. aastast oma majandusaasta aruandeid esitada.

Küsimusele, mis saaks siis, kui ligi 1,3-miljoniline nõue peaks siiski minema täitmisele, vastas Ratas, et Keskerakond on kõik tekkinud kohustused tasunud, tehes seda Toompeal asunud kontorihoone müügist. "Tõsi, need summad on kõik tänaseks ära makstud ja sealt ei ole midagi ka järgi," nentis ta.