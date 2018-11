VIDEO | Jüri Ratas: riigikogu võiks ränderaamistiku teemat arutada sel nädalal

Ratase sõnul olid kohtumisel presidendiga kõne all seoses ÜRO ränderaamistikuga tekkinud keeruline olukord, samuti valitsuse tervis.

Ratase kinnitusel soovis president, et ränderaamistiku arutelu riigikogus toimuks. Ratase sõnul on nii tema kui president Kaljulaidi positsioon see, et see peaks toimuma pigem kiiremini kui aeglasemalt.

Peaministri sõnul võiks riigikogu ÜRO ränderaamistiku küsimust menetleda juba sellel nädalal.