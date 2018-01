VIDEO | Jüri Ratas: probleem on õhus, kuid kriisi ma ei näe. Reinsalu umbusaldamine on pigem poliitiline mängurlus

Peaminister Jüri Ratas ütleb, et justiitsminister Urmas Reinsalu võimalik umbusaldamine ei tähenda, et valitsus oleks kriisis. Pigem näeb ta umbusaldusavalduse koostamise taga Reformierakonna poliitilist mängurlust.

"See, et on probleem õhus, vastab tõele. Kriisi ma aga ei näe, Keskerakonna fraktsioon ei toeta Urmas Reinsalu umbusaldamist," sõnas Ratas Delfile.

"Reinsalu umbusaldamise taga pigem poliitiline mängurlus, mida Reformierakond soovib siin riigis destabiliseerimise mõttes teha. Minule teadaolevalt sotsid avaldusele alla kirjutamist ei toeta, aga eks nad peavad seda otsustama fraktsiooni või juhatuse tasandil," lisas Ratas.

Ratase sõnul mõistab ta hukka igasuguse vaimse ja füüsilise vägivalla ning möönab, et Reinsalu sõnakasutus oli sobimatu. "Samas on ta selle eest ka vabandanud".

Reformierakond andis Isamaa ja Res Publica Liitu kuuluvale justiitsministrile tänaseni aega ametist tagasi astuda, vastasel juhul ähvardab Reinsalu riigikogus umbusaldusavaldus. Oma toetust Reinsalu umbusaldamisele on väljendanud ka mitmed Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Keskerakonna saadikud.

Tagasiastumist nõutakse Reinsalult lõppenud nädalal Eesti Päevalehes ilmunud arvamusloo tõttu, milles ta nimetas "kanakarjaks" kriitikuid, kes taunisid Eesti Vabariigi 100. aastapäeva kontsertetenduse korraldamise andmist teatrile NO99. Lisaks väljendas Reinsalu samas arvamusloos kahetsust, et on varem naistevastase vägivalla hukka mõistnud.