VIDEO | Jüri Ratas pärast Keskerakonna juhatuse koosolekut: pühapäeval kutsun koalitsioonierakondade juhid kokku, vajadusel tuleb vähemusvalitsus

Jüri Ratase sõnul on vajaduse korral võimalik ka vähemusvalitsuse moodustamine.

„Ma ei arva, et ränderaamistik on põhjus, miks prioriteedid, mis meil Eestis on olnud, tagaplaanile peaks jääma,” andis Ratas omapoolse hinnangu ränderaamistiku tähtsusele.

Ratas märkis ka, et on võimalik, et keegi soovib sihilikult kolaitsiooni lõhkuda.

Mida Jüri ratas ja Enn Eesmaa veel pressikonverentsil ütlesid, näeb ülevalolevast videost.