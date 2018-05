Tänane Eesti Päevaleht kirjutab, et Reformierakond otsib aktiivselt võimalusi sügisest ilma Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatideta valitsust moodustada. Peaminister Jüri Ratas ütles Delfile, et usaldab IRL-i ja koostöötahe on kõrge. Reformierakonna valitsusse pürgimist nimetab Ratas alusetuks spekulatsiooniks

Ratase sõnul ei ole ta nendest plaanidest kuulnud samamoodi nagu väidab IRL-i esimees Helir Valdor Seeder. Ratas loetles Delfile üles ka koalitsioonivalitsuse saavutusi.