VIDEO | Jüri Ratas: debatt eutanaasia üle on vajalik ja oluline

Ratas ütles Delfile, et debatt tuleb ära pidada, kuid küsimus on selles, kas selliseid debatte on vaja pidada kuu aega enne riigikogu valimisi. Tema hinnangul ei peaks eutanaasiateemalise debati tasand olema kõigepealt poliitikute tasand.

Rasketele haigetele pakutava Tallinna diakooniahaigla hospiitsiteenuse ja statsionaarse õendusabi osas tuleb sotsiaalministeeriumil peaministri hinnangul leida parim võimalik lahendus, kuid teenusega jätkamise osas on otsustav siiski eelkõige raha.