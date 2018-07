VIDEO | Jüri Ratas avaldas lootust, et NATO tippkohtumine lõpeb positiivse noodiga

Peaminister Jüri Ratas avaldas pärast tänast riigikogu väliskomisjoni istungit lootust, et ees ootav NATO tippkohtumine lõpeb positiivse noodiga.

Ratase sõnul on oluline, et koorem NATO riikide vahel jaguneks ühtlaselt ja aastaks 2024 täidab 16 liikmesriiki minimaalet nõuet, mille kohaselt NATO liikmesriik peab kulutama riigikaitsele vähemalt 2 protsenti sisemajanduse kogutoodanugst.

Praegu täidavad 2 protsendi nõuet koos Eestiga kaheksa NATO riiki, eelmisel aastal oli neid vaid viis.

Ratase sõnul on ka oluline näidata, et transatlantilised suhted Põhja-Ameerika ja Euroopa vahel on väga tähtsad ja neid tuleb hoida. Ta avaldas ka lootust, et tippkohtumine lõpeb positiivse noodiga.