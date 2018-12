VIDEO | Jüri Ratas aastalõputervituses: Eesti ühiskond peab olema ühtne ja hooliv

Fred Püss toimetaja RUS

Peaminister Jüri Ratas soovis oma aastalõputervituses, et Eesti ühiskond peab olema sidus, ühtne ja hooliv. Ta tänas ka kõiki Eesti inimesi, kes on riigi arengusse panustanud nii kodus kui ka võõrsil ja lisas, et kõik kaasmaalased, keda elu on viinud välismaale, on alati kodumaale tagasi oodatud.