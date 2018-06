VIDEO | Jüri Adams Savisaare pääsemisest: Edgari arstid võisid kohtu ära hullutada

Parlamendi põhiseaduskomisjoni aseesimees Jüri Adams (Vabaerakond) ütleb, et kohtu otsus Edgar Savisaare osas õõnestab inimeste õiglustunnet.

Ta sõnab, et kogu sel otsusel on halb poliitiline sõnum. Põhimõtteliselt tähendab see tema sõnutsi seda, et võib ju varastada küll, ka altkäemaksu küsida.

"Savisaare kaitsemeeskond suutis väga hästi selle lahenduse saavutamiseks rakendada endale tuttavaid ja Savisaaresse sümpaatiaga suhtuvaid arste," arutleb ta. "Ehk lõi kohtunikus välja kaastunne, seda ei saa välistada," märgib Adams, et Edgari arstid võisid kohtu ära hullutada.

Pikemalt saab vaadata juba videost.