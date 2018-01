VIDEO | Jürgen Ligi: Ratas veeres oma arvutustega puusse! Maksusüsteem on väga segane ning valus

"See tulumaksupusserduse avamine ka videoga on vaev, aga ma proovisin, sest Ratas alustas ja veeres puusse," sõnab reformierakondlane Jürgen Ligi vastuseks peaminister Jüri Ratase senistele selgitustele.

"Vaadake ta vigade parandust. Töö käigus tegin jooniselt veel avastusi, mida kirjaga parandasin: maksimaalne kaotus näiteks on palgasaajal suurem kui tema väidetud 36 eurot ja pensionärilt võtmise joon peab algama 12 euro, mitte 62 euro juurest, mida ta ei saa saada. Aga need on pisiasjad," märgib Ligi oma Facebooki postituses.

"Ka tekstiga on Ratta vigade parandus keeruline, aga lühidalt: valitsus pole võrrelnud 2018. aastat 2018-ga ega uut regulatsiooni ära muudetuga (seaduse ja eelarvestrateegias fikseeritud poliitikaga), on vaikinud vaestest, lisamaksudest ning mahaarvamistest, millega oma käkki enamuses rahastab. Petta saab talt rohkem kui poolega," lisab ta.

"Jagab valitsus mitte päris raha, vaid eelarvedefitsiiti, ja paraku huupi. Keegi ei tea täpselt, aga ebavõrdsus, absoluutne ja suhteline vaesus, väidan, suurenevad: vaesed, pensionärid ega madalapalgalised ei saa midagi või saavad minimaalselt, keskmikega erinevus kasvab, midagi võetakse teise käega ära üsna kõigilt," arutleb ta.

"Süsteem on seega väga segane, ent see-eest väga valus. Kel raha loodetust vähemaks jääb, viigu poodi poliitikute vabandus."