VIDEO | Jürgen Ligi: minister Reinsalu paturegister on pikk, Eestil pole sellist justiitsministrit vaja

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Jürgen Ligi ütles Delfile, et juhul, kui justiitsminister Urmas Reinsalu (IRL) tagasi ei astu antakse umbusaldusavaldus sisse järgmise nädala jooksul, ent avalduse on Ligi sõnul põhjustanud lisaks Reinsalu järsule sõnavõtule ka tõik, et minister tegutseb erakonna mitte Eesti Vabariigi huvides.

Ligi sõnul on minister Reinsalul esmaspäevani aega tagasi astuda. Kui seda ei juhtu, algatab Reformierakonna fraktsioon justiitsministrile umbusaldusavalduse.

Ligi rõhutas, et Reformierakond ei avalda justiitsministrile umbusaldust pelgalt pahameelt tekitanud sõnavõtu pärast, vaid juhtumeid on teisigi. "Reinsalul on paturegister olemas, aga see pole avalikkuseni jõudnud," märkis Ligi.

Ligi heitis minister Reinsalule ette tegutsemist erakonna mitte Eesti Vabariigi huvides. "Ta omavolitseb poliitiliselt, tõlgendab õigust ja ka õigusekspertiisi pelgalt partei poliitikast lähtudes. Olenevalt eesmärgist kirjutatakse välja ka õiguslik analüüs," selgitas Ligi ja märkis, et minister on mitmeid kordi seadust rikkunud ja Eestil ei peaks selline olema.

Ligi tõdes, et Reformierakonna fraktsioonis on justiitsministrile erinevaid etteheited ja küsimusi, ent et umbusaldus läbi läheks, on oluline sõnastada avaldus nii, et võimalikult paljud alla kirjutaksid. "Meil on vaja kompromissteksti, et kõikidel fraktsioonidel oleks võimalik esitada küsimusi," möönis reformierakondlane ja lisas, et vajadusel hakatakse sellega tegelema tuleva nädala alguses, et uuel nädalal umbusaldus sisse anda.

Ligi leidis, et praeguseks hetkeks võiks minister juba mõista, et tal puudub koalitsioonis toetus ja juhul, kui Reinsalu tagasi ei astu võib see viia valitsuskriisini. "Reinsalu ei peaks panema valitsuse saatust kaalule ja seega ise tagasi astuma," märkis Ligi.

Kas umbusaldus ka läbi läheb sõltub, kuidas koalitsioonisaadikud käituvad. Hoolimata sellest, et peaminister Jüri Ratas ütles eile, et Keskerakond koalitsioonipartneri umbusaldusavaldust ei toeta, on siiski Keskerakonna siseopositsionäärid Olva Ivanova, Marika Tuus-Laul, Heimar Lenk ja Oudekki Loone umbusaldusele toetust avaldanud.

Lisaks ülaltooduile on lubanud umbusaldusavaldusega ühineda ka aknaalused Margus Tsahkna, Marko Mihkelson ja sotsiaaldemokraadid Hannes Hanso, Heljo Pikhof ja Inara Luigas.

Reinsalu umbusaldamise küsimuses ei ole veel oma üksmeelset seiskohta avaldanud Eesti Konservatiivsee Rahvaerakonna (EKRE) ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) fraktsioonid.