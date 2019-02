VIDEO | Judinaid tekitavad kaadrid! Pärnu-Tallinn liini bussijuht sõnumineerib roolis ennastunustavalt

Video on filmitud 3. veebruaril ning buss väljus Pärnu bussijaamast kell 13.00. Ettevõtte Estonian Lines juht Priit Kivi sõnas Delfile, et on ise kõnealust videot näinud ning ootab roolis telefoni kasutanud bussijuhilt seletuskirja. "Selline käitumine on täiesti lubamatu. Ootan bussijuhilt seletuskirja ning pärast seda saame otsustada, mis temast edasi saab," sõnas ettevõtte juht Delfile.

