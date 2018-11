VIDEO | Jevgeni Ossinovski: valitsuskoalitsioon sellisel kujul jätkata ei saa

Ossinovski ütles ajakirjanikele, et inforünnak on toimunud mitte välisministri, vaid kogu Eesti välispoliitilise kursi vastu. Valeuudiste liikumine valitsusse on tema sõnul kahetsusväärne.

Sellisel kujul valitsuskoalitsioon Ossinovski sõnul jätkata ei saa ja otsus on peaminister Jüri Ratase käes. Ta ei vastanud aga üheselt küsimusele, kas sotsid lahkuvad koalitsioonist, kui Reinsalu välja ei vahetata.

Sotsid ootavad Ossinovski sõnul esialgu Jüri Rataselt olukorra lahendamist.

Ossinovski sõnul on küsimus tegelikult laiem, kui vaid Reinsalu isik.

Tema sõnul on pingetel Isamaa ja teiste koalitsioonipartnerite vahel juba pikema ajalooga, kuid eile kabinetis toimunu oli viimane piisk karikasse.