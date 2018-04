VIDEO | Jevgeni Ossinovski: olen teinud Riina Sikkutile ettepaneku asuda ministriametisse ja ta on ka sellega põhimõtteliselt nõustunud

Küll aga on varem meedias spekuleeritud ka sotside aseesimehest Heljo Pikhofist kui Ossinovski võimalikust mantlipärijast ministrikohal, ent Ossinovski tuli lagedale hoopis uue inimesega, riigikantselei ametniku Riina Sikkutiga. Kas see ehk lõi juhatuse liikmed kahte leeri: uue kandidaadi pooldajad ja need, kes pidasid õigeks, et järgmine tervise- ja tööminister tuleb kas sotsiaaldemokraatide riigikogu fraktsioonist või vähemasti parteikaaslaste hulgast?

"Kui küsite, kas Riina Sikkuti nimi tuli üllatusena, siis ei," lausus Vakra ja selgitas, et Sikkuti puhul on tegemist inimesega, kes omab sotsiaaldemokraatlikke väärtusi ja on ka alati sotsiaaldemokraate valinud. "Keegi ei tõusnud täna püsti ega hoidnud peast kinni ega kõndinud ära. Sikkuti puhul on tegemist antud valdkonna spetsialistiga," ütles Vakra.