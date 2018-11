VIDEO | Jevgeni Ossinovski Anvelti tagasiastumisest: elu on meil kõigil üks ja iseenda tervisest tähtsamat pole

"Kurvastav oli, Andres teatas sellest mulle täna keskpäeva paiku. Üheltpoolt on ju arusaadav, et elu on meil kõigil üks ja iseenda tervisest tähtsamat pole. Nagu Andres ütles, see signaal antakse. Kui tervis pole enam see, siis on inimlikult see otsus arusaadav," sõnas Sotsiaaldemokraatliku erakonna juht Jevgeni Ossinovski Delfile.

Kellest saab järgmine minister, Ossinovski veel täna öelda ei osanud, ent kinnitas, et selle väljaselgitamise nimel tehakse kõvasti tööd ja kindlasti ei hakata uue ministri leidmisega venitama.

Kas Andres Anveltist jäävad väga suured kingad järgmisele ministrile täita? Millega üldse uus minister napi kolme kuuga enne uusi valimisi teha jõuab? Seda kõike saad teada videost!