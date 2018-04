VIDEO | Janek Mäggi vastuseks tema PR-ministriks nimetamisele: Eestis on kõik ministrid PR-ministrid

Janek Mäggi vastas pärast Keskerakonna juhatuses ministrikandidaadiks kinnitamist Delfile, et teravamatele küsimustele vaatamata suhtusid keskerakondlased tema kandidatuuri sõbralikult. Mäggi hinnangul on tema teadmised riigihaldusest väga head.

"Ma ei arvanud, et just mina olen see, kellega algab järgmiste riigikogu valimiste kampaania," märkis Mäggi Delfile andtud intervjuus.

Oma riigihalduse valdkonda puudutavaid teadmisi hindab ta väga heaks. "Olen konkreetsele ministeeriumile teinud pool aastat tööd ja eelmisel aastal võitsime ühe hanke. Tänu sellele tunnen seda haldusala väga hästi," kirjeldas ta oma kogemusi.

Küsimusele, kuidas ta reageerib kriitikale, et ta on valitsusse kaasatud eelkõige suhtekorraldust juhtima ja mitte niivõrd riigihalduse valdkonnaga tegelema, vastas Mäggi, et iga minister peab oma tegevusest teada andma ja sellega suhtekorraldaja olema.