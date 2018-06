VIDEO | Janek Mäggi tuhises alarmsõidukiga Lõuna-Eestisse visiidile! Mäggi: see on iga ministri õigus alarmsõidukit kasutada

Riigihalduse minister Janek Mäggi sõitis täna visiidile Võrumaale vilkurite saatel, kasutades alarmsõidukit.

Mäggi sõitis Võrumaale, et kohtuda omavalitsusjuhtide ja ettevõtjatega ning külastada kohalikke asutusi ja ettevõtteid.

Mäggi nentis, et ta tõepoolest on alarmsõidukiga teel Võrumaa suunas. "Selline õigus on kõikidel ministritel ning igal ministril on oma autojuht, kes on saanud alarmsõiduki koolituse," sõnas Mäggi.

Ta tõi alarmsõiduki kasutamise põhjuseks asjaolu, et programmi tehti tihedamaks ning päevase visiidi käigus peab ta jõudma lisaks Võrule ka Tabiverre tselluloositehase vastasele meeleavaldusele ning kohtumistele Tartusse.

Rahandusministeeriumi saadetud pressiteates seisis, et esimene kohtumine on kell 10.30 - Võru linnavalitsusega. Kell 11.30 järgneb rahandusministeeriumi Võru talituse külastus ja Võru linnavalitsuse hoone, endise maanteeameti hoone ning endise maavalitsuse hoonega tutvumine.

"Ma ei hakanud Võrumaa programmi tühistama, aga neljapäeval peab valitsus midagi seoses eriplaneeringuga otsustama," sõnas Mäggi, miks pandi ootamatult külastuse päevakavva lisasihtpunkte.

Eile võttis Tabiveres toimuva meeleavalduse korraldajatega ühendust ministri nõunik, kes avaldas lootust, et Mäggi püüab oma Kagu-Eesti visiidi käigus ka sinna jõuda. Eile kutsusid Mäggi vaibale Tartu linna puidurafineerimistehase eriplaneeringu teemakomisjon, kes täna õhtul Tartu linnavalitsuses koguneb.