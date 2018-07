VIDEO | Jälle probleemid kaitseväe keskpolügooniga: tankid sõidavad eramaale sisse poolemeetriseid kraave ja muudavad teed läbimatuks

Tapa vallas on järjekordselt probleeme kaitseväe keskpolügooniga. Naabruses elavate inimeste sõnul sõidavad õppuste käigus tankid keelumärkidest hoolimata eramaale sisse poole meetri sügavusi roopaid ja muudavad läbimatuks kohalikele vajalikke teid. Samuti planeeritakse sundvõõrandada põlvkondi kohaliku elaniku perekonnale kuulunud maa ja hooned, et need polügooni alla võtta.

Kaitseväe pressiesindaja Igor Ljapini sõnul tuleb sellisel juhul esitada kaitseväele andmed, mis asjaoludel, kuna ja kus on tema maatükil kaitseväe tehnika sõitnud ja millised on kahjustused. Ljapin lubab, et kaitsevägi võtab seejärel asja menetlusse ja likvideerib kahjustused ning vajadusel ka korvab kahjud. Lähemalt vaata videost!