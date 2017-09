VIDEO | Jaak Prints ettekandes riigikogulastele: mõistke meie hirme, aga ärge tekitage neid

"Kas keegi teab, mida lüpsja lehmade juures täpselt teeb? Paljusid asju me ei tea, ent siis me usaldame teisi. Aga mida teha siis, kui teised meile valetavad?" püstitas Prints küsimuse. Täpsemalt saab kõnega tutvuda videost ja allolevast otseblogist.

Täna kell 10 algas riigikogus SDE fraktsiooni korraldatud arutelu teemal "Eesti demokraatia ohud ja väljakutsed", kus Printsi kõnele eelnes marju Lauristini ettekanne "Liberaalse demokraatia tähtsus Eesti iseolemises“. Lauristini kõnele järgnes ligi poole tunni pikkune küsimuste ja vastuste voor.

Ametliku programmi lõpetas SDE riigikogu liige Toomas Jürgenstein 15-minutilise kõnega "Rahvusluse rikkusest".

Pärast kõnesid on võimalus sõna võtta ka riigikogu liikmetel. Seni teadaolevalt peab demokraatia teemal kõne ka Reformierakonna esimees Hanno Pevkur.

Andres Herkel Vabaerakonnast küsis riigikogu aseesimehelt Enn Eesmaalt, kas teise ehk Jaak Printsi ettekande näol on tegu ettekande või etendusega. Herkeli sõnul on pretsedenditu, et ettekande esitajalt ei saa küsimusi küsida.

EKRE fraktsiooni esimees Martin Helme märkis, et kui Printsilt küsimusi küsida ei saa, on juba tegu demokraatia väärtuste kahjustamisega.

Eesmaa ütles, et Printsi ettekannet puudutavaid küsimusi võib esitada teistele ettekandjatele ehk Lauristinile ja Jürgensteinile.

Lauristin ütles enne oma ettekannet, et tema oleks selle poolt, et ka Printsilt saaks küsimusi esitada.

Jaak Printsi ettekannet on võimalik jälgida ka otseblogis.

Prints: Mõistke meie hirme, aga ärge tekitage neid. Sest me oleme nende hirmudega koos. Nagu me oleme alati.. koos.

Prints: Ma usun, et paljud teist tegelevad probleemide õhutamise ajal nende lahendamisega. Soovin teile selleks palju jõudu. Aga ärge unustage meile selgitamast, meiega rääkimast.

Prints: Aga lahendus ei ole ka see, kui inimeste hirmude üle naerda. Ei saa inimestele ette heita, et nad kardavad seda, mida nad kardavad. Hirm on päris, ükskõik kui alusetult see on tekkinud.

Prints: Orkaani pihta tulistamine ei ole lahendus. Hirmude üles kütmine ja relvade kätte võtmine ei ole lahendus. Palun ärge tehke nii. See ei ole lahendus, vaid küüniline poliittehnoloogia ehk argus. Kuid seda te teate ju isegi.

Prints: See saal siin on pankadele rohkem võlgu kui 7 miljonit eurot. Mis saab siis, kui te töö kaotate. Kas teil ei ole sellist hirmu?

Prints: Kui 4 minuti ja 22 sekundiga on võimalik endale luua pilt täiesti võõrast inimesest, siis mõelge, mis pildi võib millestki luua 24 tunniga. (Prints märkis enne, et googledas Chris Nocco kohta, kes ütles Ameerikasse saabunud tormi kohta inimestele: "Ärge tulistage tormi pihta" ja rääkis, mis temast teada sai)

Prints: Viimase viie aasta jooksul on tulnud nii palju pagulasi, et nad mahuksid ära ühte 5-korruselisse majja.

Prints: Mõni kardab, et meie keel ja kultuur kaovad, kui siia tulevad islami usulised inimesed. Ka see on mõistetav hirm. Mulle meeldivad traditsioonid, juured, pärand. Aga kui vaadata numbreid ja kuulata rahulikku mõistust, siis mitte ükski fakt ei toeta seda hirmu.

Prints: Mõned hirmud on põhjendatud, ent mõne puhul on olemas vastused, mis hirme vähendavad. Mu tuttav arvas, et ei ole hea, kui meile tuleb hulganisti pagulasi, kes hakkavad toetust saama 2000 eurot kuus. Ma saan sellest hirmust aru. Aga siis ma kuulsin, et on võimatu, et mõni pagulane saaks nii suurt toetust.

Prints: Me elame maailmas, mis põhineb kuulujuttudel. Kas keegi teab, mida lüpsja lehmade juures täpselt teeb? Paljusid asju me ei tea, ent siis me usaldame teisi. Aga mida teha siis, kui teised meile valetavad?

Prints: Ma ei kartnud 5 aastat tagasi. Põhjus, miks ma täna siin olen, on väga lihtne. Mulle tundub, et ma ei ole ainuke, kes kardab. Tundub, et terve Eesti kardab. Aga keda?

Prints tutvustab end kui näitlejat, kes kardab ja ei tahtnud sinna tulla.

Näitleja Jaak Prints asub kõnepulti, et esitada ettekanne pealkirjaga "Me ei pea kartma".

