VIDEO | Jaak Madison Jüri Ratasele: ma kahjuks hakkan kahtlema teie vaimses stabiilsuses

Täna toimus riigikogu infotund, kus küsimustele vastasid peaminister Jüri Ratas, keskkonnaminister Siim Kiisler ning haridus- ja teadusminister Mailis Reps. EKRE-laste ja Jüri Ratase vahel läks parajaks sõnasõjaks.

Esimese päevakorra punktina võisid rahvasaadikud esitada peaminister Jüri Ratasele küsimusi immigratsiooni teemadel.

Eesti Konservatiivse Erakonna (EKRE) aseesimees Martin Helme tõstatas Türgi pagulaste küsimuse. "Valitsus on otsustanud võtta Türgist 80 n-ö pagulast, üritasite meid veenda selles, et see on justkui loogiline jätk meie 2015. aastal eelmise valitsuse poolt antud lubadusele tuua Eestisse 550 ümberasustatut," alustas Helme, "aga ometi on seletuskirjas, mis Türgi otsusega kaasas käib, väga sõnaselgelt kirjas, et Eesti käsitleb 2015. aastal sõlmitud ümberasustamisprogrammi lõppenuks."

Peaminister veeretas selle peale küsimuse hoopiski Euroopa Liidule. "Ma arvan, et see võimalus Euroopa Liitu kuuluda ja et me sinna soovime kuuluda, see on suurepärane," ütles Ratas. "Teil on ka õigus selles, mis ette lugesite, et seda kohustust, mida eelmised valitsused on võtnud nende pagulasnumbrite osas, ei ole Eesti täitnud, on kõvasti vähem võtnud," selgitas Ratas.

Selle peale tõi Helme näiteks Euroopa Liitu kuuluvad Läti, Poola, Ungari ja Tšehhi, kes on Türgi elanike ümberasustamisele selge "ei" öelnud. "Praeguse seisuga on veel 1,2 miljonit inimest vaja ümberasustada. Eesti võib ju praegu osaleda järgmises kvoodisüsteemis, kuid see on ju alles algus. Kui räägime 50 000-st inimesest järgmise kahe aasta jooksul, siis öeldakse vastu, et 1,2 miljonit on veel järjekorras - kui me praegu nõustume, siis kuidas edaspidi ära ütleme?" tõstatas Helme küsimuse.

Loe veel

"Kui me näeme, et täna on Türgis üle 3 miljoni pagulase ja Euroopa Liidu panustamine sinna on taganud selle, et need pagulased on jäänud Türki ega pole tulnud Euroopa Liitu," märkis Ratas ja möönis, et rääkides sõjapõgenikest, siis Euroopa Liit, sealhulgas Eesti, on tegelenud ka migratsiooni algpõhjustega, mitte pelgalt transiitpõhjustega. Lisaks ütles Ratas, et Euroopa Liidus on oluline ka riikidevaheline solidaarsus. "Ollakse koos nii heades kui ka keerulistes küsimustes," lõpetas peaminister.

Konkreetse vastuse puudumine aga ärritas EKRE aseesimeest Jaak Madisoni. "Austatud peaminister! Ma kahjuks hakkan kahtlema teie vaimses stabiilsuses, kui ma kuulen teie vastuseid, mis ei ole üldse vastused küsimustele," sõnas Madison. "Üleeile, kui te vastasite arupärimisele, te ei osanud öelda numbrit, kui palju läheb maksma kahe aasta jooksul 80 isiku ümberpaigutamine Eestisse. Ma loodan, et te teete tööd hingega ja südamega ja selle kahe päeva jooksul olete need faktid üle vaadanud. Palun andke siis täpsem number, ilma igasuguse ülejäänud jutuvahuta," ütles Madison.

Peaminister Jüri Ratas selgitas tänases riigikogu infotunnis Eesti valitsuse soovi tuua Türgist immigrante. Lisaks arutleti ka regionaalpoliitika, töötavate pensionäride maksude ja mõjutustegevuse ning Eesti hümni puudumise teemadel.

Keskkonnaminister Siim Kiisler vastas küsimusele raiesurve kohta piirangualadel.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps aga selgitas olukorda Jõhvi riigigümnaasiumis, kus otsitakse uut juhti.