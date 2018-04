VIDEO JA PILDID | Ilmaradari terava pilgu ette jäävad lisaks sademetele ka kümned tuhanded rändlinnud

Ilmateenistuse Harku ja Sürgavere ilmaradari terava silma alla jäävad lisaks sademetele ka rändlinnud.

Ilmateenistus kirjutab oma Facebooki lehel, et eriti aktiivset rännet täheldatakse öösiti ja hommikuti.

Radaripildilt on näha, et esmaspäeva õhtul pärast päikeseloojangut ja ööl vastu teisipäeva algas üsna aktiivne rändetegevus.

"Animatsioonilt on kenasti näha, kuidas öösel sajuala lähenedes selle ees lindude rändetegevus praktiliselt peatub," märgib ilmateenistus.

Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna spetsialist Jaak Tammekänd ütles lindude rännet kommenteerides, et lühema maa rändlinnud, kes talvituvad enamasti Euroopas, näiteks nagu haned, on Eestis juba kohal. "Aafrikast rändavate lindude, näiteks nagu valge toonekurg, ränne on alles alanud – juba võib mõningaid toonekurgi meil siin pesadel istumas näha. Ja Aasiast tulevate rändlindude, näiteks nagu karmiinleevike, kõrgperiood on veel ees – nende kõrghetk saabub alles mais," rääkis Tammekänd.

"Nii et kokkuvõtvalt saab öelda, et kogu aeg lendab keegi meie poole või meist üle," andis Tammekänd mõista, et lindude ränne pole veel kaugeltki läbi.