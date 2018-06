VIDEO ja INTERAKTIIVNE GRAAFIK | Kui palju tegelikult erinevad Kaja Kallase ja Jüri Ratase maailmavaatelised seisukohad?

Delfi TV-s eile väidelnud peaminister Jüri Ratasel ja suurima opositsioonipartei Reformierakonna esinaisel Kaja Kallasel paluti anda hinnang reale maailmavaatelistele küsimustele. Üllataval kombel tuleb välja, et vaatamata poliitiliste sõnavõttude näilisele vastandlikkusele on mõlemad suures plaanis üldiselt sarnaste vaadetega.

Siiski tuleb märkida, et Jüri Ratase hoiakud on traditsioonilisemad, konservatiivsemad, kui Kaja Kallasel. Kõige paremini väljendub see suhtumises laste kasvatamisesse: kas olulisem on laialdane iseotsustamisõigus või sõnakuulelikkus. Kallas seisab selgelt iseotsustamisõiguse ja Ratas sõnakuulelikkuse eest.

Ka vabaduse ja võrdsuse tasakaalu suhtumise osas tulid Ratase ja Kallase vahel välja märkimisväärsed erinevused. Sel teemal vaidlesid osalejad pikalt ka debati jooksul. Kaja Kallas andis skaalal võrdsus (1 pall) ja vabadus (10 palli) üheksa palli, mis tähendab, et vabadus on tema jaoks võrdsusest palju tähtsam. Ratas oli selles küsimuses neutraalne, andes viis palli.

Väikesed erinevused olid küsimustes, mis puudutasid hinnangut töökuse ja ande edasiviivale jõule ning avalikus sektoris sookvootide kehtestamise osas.