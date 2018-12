VIDEO ja FOTOD | Züleyxa Izmailova roheliste üldkogul: riigikogu valimistele minekuks meil veel raha ei ole

Izmailova on ka Tallinna abilinnapea. Tallinna TV-s, mida on süüdistatud Keskerakonna propaganda tegemises, on eetris ka saade Roheline Vabariik, kus esinevad peamiselt või ainult roheliste erakonnakaaslased. Nii oli näiteks 6. novembri saates, kus nii saatejuht Kaspar Kurve kui mõlemad saatekülalised Marko Kaasik ja Marek Strandberg figureerivad erakonna nimekirjas. Izmailova selles probleemi ei näe.

Kuidas ta avalikus kanalis erakonnapõhise saate tegemist põhjendab, mida arvab ta Tallinna Reidi tee lõppvariandist ja sõidukiiruse piiramisest pealinnas, saab vaadata ülevalolevast videost.