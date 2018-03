VIDEO ja FOTOD | Viru keskuse Telia kaupluses uputab

Viru keskuse Telia kaupluses hakkas täna õhtupoolikul laest vett lahmama.

Delfi lugeja sõnul on Viru keskuse Telia kaupluse põrand mattunud vee alla.

Viru keskuse kommunikatsioonijuht Taivi Koitla ütles, et tegu on jahutussüsteemi lekkega. "Hiljuti toimus meil süsteemide hooldus, kuid firma teostas praaki ja täna hakkas lekkima," selgitas ta toimuvat. Vesi, mis laest alla voolas, on õnneks puhas vesi. "Midagi katastroofilist ei ole," kinnitas Koitla.

Esialgsetel andmetel on kahjustada saanud vaid Telia poe lagi, aga mitte kaup, kuid täpsemad kahjud on selgitamisel.