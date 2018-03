VIDEO ja FOTOD | Venemaa suursaadik süüdistab Eesti riiki provokatsioonides: üritatakse hävitada igasugune usaldus

Venemaa suursaadik Eestis Aleksandr Petrov saabus täna kella 15-ks välisministeeriumi ja lahkus kella 15.30 ajal. Kohtumise teemaks on võimalik Vene diplomaatide väljasaatmine seoses endise topeltagendi Sergei Skripali mürgitamisega Ühendkuningriigis Salisbury linnas, mida Petrov nimetas provokatsiooniks.

"Meil on väga lihtne küsimus: kus on tõendid? Pakume ise välja koostööd, et uurida kuritegu, mida nimetame terroriaktiks. Oleme huvitatud sellest, et tõde tuleks päevavalgele. See on

provokatsioon Venemaa vastu," ütles Petrov ajakirjanikele.

"Teate, töötan juba palju aastaid välisteenistuses ja mäletan episoodi, kui Alexander Haig, kes oli NATO Euroopa vägede ülemjuhataja, neljatärnikindral, kellest hiljem sai USA välisminister, tema ütles kunagi, et on asju, mis on tähtsamad, kui rahu. Tollal, 30 aastat tagasi, tegi see paljusid ärevaks, jääb mulje, et ka praegu on välja ilmunud need, kes leiavad, et on rahust tähtsamaid asju ja korraldavad suurejoonelisi provokatsioone, mis üritab hävitada igasugust usaldust, mis on tänapäeva maailmas vajalik," lisas Petrov.

"Meie ees seisab palju ühiseid väljakutseid ja ohtusid, kus peame töötama koos, selle asemel leiavad aset sellised provokatsioonid, millle ei saa olla mingit õigustust," ütles ta.

Venemaa suursaadikud Lätis, Leedus ja Eestis on kutsutud täna nende riikide välisministeeriumidesse, teatasid diplomaatilised allikad TASS-ile.

Venemaa saatkonnast Lätis teatati TASS-ile, et suursaadik Jevgeni Lukjanov on kutsutud välisministeeriumi kella 15-ks. Hiljem annab suursaadik pressikonverentsi.

Venemaa suursaadik Eestis Aleksandr Petrov on samuti kutsutud välisministeeriumi kella 15-ks. Eesti välisministeerium seda TASS-ile ei kommenteerinud.

Venemaa suursaatkonnast Vilniuses teatati vaid, et sealne suursaadik Aleksandr Udaltsov on Leedu välisministeeriumi kutsutud esmaspäeval.