VIDEO JA FOTOD: Vabaerakonna juhiks valiti Artur Talvik: mina ei taha õpitud abituse ühiskonda

Vabaerakonna esimehe kohale on ainus ametlik kandidaat Artur Talvik. Samale kohale soovib kandideerida ka Jevgeni Krištafovitš, aga tema viskas erakonna juhatus märtsis erakonnast välja. Ilmselt tuleb täna päevakorda ka Krištafovitši avaldus, et tema väljaviskamine tühistataks.



Vabaerakond valib uusi juhte

Talvik: Oleme õnne-edetabelis 66. kohal. Kõik eelnevad valitsused kiitlesid, kasutasid igasugu mõõdikuid, et tõestada, et meil on Eestis kõik hästi. Aga kui vaatame sisse, siis näeme, et oleme alles 66. kohal. Õnneindeks on tehtud, et tuua tasakaal SKP türanniale. Et vaatame vaid majanduse seisukohalt kõiki asju. Õnneindeksi edetabelis viis punkti lisaks SKPle. Loomulik on tähtis, et majandusel läheks hästi, aga on oluline, et ühiskond oleks sotsiaalselt sidus. Kus iga inimene teab, et tal on kellelegi toetuda. See teine pole riik, vaid teine inimene.

Talvik: räägime täna riigikaitsest, kus meile tulevad suuremad vennad appi ja teevad meie eest kõik ära. On väga kihvt, et nad on siin, aga julgeolekut saame kodanikena iga päev teha. See on laiapindne riigikaitse. Peaksime igat sammu olema läbi mõelnud. Mis juhtub, kui pole elektrit, telefoniühendust? Mida teeme, kui on terroriakt. Praegune valitsus ütleb, et pole vaja rahvast hirmutada. Mina ütlen, et suurim hirm on teadmatus, kartus, et jääd hätta. Laiapõhine riigikaitse on Vabaerakonna teema, millega tahame tegeleda.

Talvik: dogmasid on vaja palju lõhkuda. Ka meie tulekuga poliitikasse oleme aru saanud, et palju on dogmaatilist, provintslikku mõtlemist Eestis. Tahame seda lõhkuda, avades uusi, põnevaid teemasid. Ükspuha, mis targa inimesega rääkides ütlevad nad, et oleme suurte muutuste ajastusse sisenemas. Tulekul on robotid, tehisintellekt, automatiseerimine, mis võtab inimeselt suure osa tööd ära. Mida inimesed siis teevad? Milline on siis sotsiaalne keskkond? Selle eest peame seisma avatud pilguga, peame otsime kõige põnevamaid, aga ka alalhoidlikumaid ja säästlikumaid lahendusi, et tehnoloogilise muutuse tõttu ei tabaks meid vaesus ja mässud. Dogmaatilise mõtlemise lõhkumiseks võiksime avada diskussiooni ainete peale, mis pole olnud seni kultuuri osa. Räägin kanepi tarvitamises meditsiinilises mõttes, mille kohta Vabaerakonna noored oma tugeva seisukoha võtnud.

Talvik: meie ütleme, et ise hakkamasaavale kodanikule on sisse kodeeritud teise aitamine. Talle ei pea seadusega peale sundima, et ta aitab teisi. Ise hakkamasaavait kodanikke jääb vähemaks. Riik paisutab riigiaparaati ja parteilisi toiduahelaid. Üliõpilased mõtlevad juba ülikoolist tulles, et tahaksid saada riigiametnikuks, vähesed, et tahaks saada eraettevõtjaks.

Talvik: tunnen õiget vaimu, kui uus esimees räägib, on kogu aeg kestvad ovatsioonid. Minu poliitiline tee on alanud ühest kogukonnast. Olen sellest kogukonnast ka palju rääkinud. See on üks kogukond, mis asub Juminda poolsaarel. Need inimesed on mu silmade ette mananud pildi, milline üks ühiskond olla võiks. See on koht, kus eri vanuses, erineva sotsiaalse positsiooniga, eri arvamustega inimesed suudavad koos teha asju, mis justkui ei peakski tänapäeval eesmärgiks olema. See on üks põnev kooslus, on olnud au olla osa sellest. Suuremasse poliitikasse, kogukonnast välja tulles leian eest teistsuguse ühiskonna. Leian eest hoolekandeühiskonna, mis õpetab õpitud abitust. Kusagil üleval valitsus ütleb inimestele, kuidas on õige elada, reguleerib elu ja võtab veel makse ka. Oleme ehitanud teenusteühiskonna, kus inimene võtab riiki kui teenust. Nagu kingsepa juurde minnes, et kui üks on halb, lähen teise juurde. Kui riik on halb, lähen teise riiki elama. Mina ei taha õpitud abituse ühiskonda. Õnneks suures poliitikas leidsin Vabaerakonna. Vabaerakonnas on mõtlemine teistsugune, vastupidine. Vabaerakond ütleb, et ühiskonda tuleb ehitada alt üles. Ühiskond algab vabast kodanikust, kes on vaba ja vastutab oma tegude eest. Sealt tuleb perekond ja kogukond, kes otsustab oma asju ise.

Talvik: suurimad tänud usalduse eest. Elagu Vabaerakond! Tahan tänada inimesi, kes on Vabaerakonda kokku pannud ja elus hoidnud. Eriti Andres Herkelit. Teeme ühe võimsa aplausi.

Esimeheks valiti Artur Talvik 179 poolthäälega.

Juhatuse valimistel 115 sedelit kastis, kõik kehtivad. E-valimistel 348 häält (igal 4 häält). Ammas 95, Erm 25, Heinaste 4, Herkel 88, Kaldmaa 22, Kollom 69, Künnapas 33, Liiv 22, Lutsepp 73, Nurm 59, Ojangu 91, Liisa Ojangu 45, Ostra 37, Ott 41, Roose 37, Teeveer 50, Viidalepp 12 häält. Juhatusse valitud on Andres Ammas, Jaanus Ojangu, Andres Herkel, Elo Lutsepp, Vahur Kollom, Kaul Nurm, Tõnu Teeveer, Liisa Ojangu, Urmas Ott. Kümnes liige valitakse liisuheitmise teel, sest Ain Ostral ja Inna Roosel oli mõlemal 37 häält. Liisuheitmisega sai Inna Roose kümnendaks juhatuse liikmeks.

Valimistulemused: 116 hääletussedelit jagatud. E-valimistel osales 94 inimest.

Vabaerakondlased on tagasi kogunemas, et oma üldkoosolek lõpule viia. Sisevalimiste tulemustega läheb veel natuke aega.

Kell 15.15 lõppeb hääletamine ja lõunapaus, aga siis algab töö kahes grupis, kus arutatakse demokraatiapaketti ja erakonna programmi 10 olulist sõnumit.

Algab hääletamine, see lõppeb kell 15.15.

Juhatuse liikmed tutvustavad nüüd ennast.

Talvik: tulemas suurte muutuste aeg. Erakonnana peame olema selleks valmis ja otsima põnevaid lahendusi. Tulevikku vaatamine peaks olema meie põhiline eesmärk. Tulevik on täis üllatusi ja nõuab intelligentseid, kohanemisvõimelisi lahendusi. Usun Vabaerakonda, usun, et meil on ees suur tulevik. Selle nimel peab tööd tegema.

Talvik: Rail Baltic hea näide vabakonservatismist. Konservatiivne pool ütleb, et teeme korda olemasoleva raudtee. Vaba pool ütleb, et teeme vana korda, aga kui maailm hakkab kasutama väga kiireid ühendusi, siis ühendame Eesti Euroopa ülikiirete ühendustega, nagu hyperloop. Jätame ühe astme vahele ja hüppame kõige modernsemate lahenduste juurde.

Talvik: kui vaatate tänast Eestist, siis on sotsiaalliberaalne Eesti, kes on valmis globaalsuse katlas keema ja teiselt poolt äärmuskonservatiivne seltskond, kes tahaks kapselduda ja panna piirid kinni. Meile on suur lõhe nende kahe leeri vahel täitmata. Seda võib nimetada nimega vabakonservatism.

Talvik: probleemiks, et intelligentne vestlus trollitakse surnuks. Intelligentsed inimesed tõmbuvad tagasi ja ei taha vestluses osaleda. Kutsun üles austama oma kolleege, enamik teevad poliitilist tööd vabast tahtest. Kui vaba tahe on häiritud, siis mõistlikud inimesed tõmbuvad taamale.

Talvik: Vabaerakond on 2 aasta jooksul palju ära teinud, aga asjad on legoklotsidena laiali. Uue esimehe ülesanne on klotsid kokku tõmmata ja Vabaerakonna töö sisu inimesteni viia. Üks suurimaid puudusi on, et head mõtted ja ettepanekud ei ole inimesteni jõudnud. Kommunikatsioon on olnud nõrk, sõnumite täpsus liiga keeruline. Võime teha keerulisi asju, aga sõnum peaks olema arusaadav kõigile inimestele. Erakond ei pea olema suur, kaasaegses erakonnas peaksid olema ühendatud visionäärid ja missionäärid. Kõigepealt kvaliteet, siis kvantiteet. Erakonna suurus on juba väga hea, kuigi kvaliteetseid liikmeid võiks juurde tulla, kes panustaksid erakonda.

Oma seisukohtasid tutvustab esimehekandidaat Artur Talvik.

Krištafovitši väljaviskamise poolt on 108, vastu 4, erapooletuks jäi 20 inimest. Peale otsuse teatavakstegemist tuli aplaus.

Järgmisena tuleb arutusele Krištafovitši väljaviskamise küsimus.

Esireas, kus istub juhtkond, on kõigil käed püsti, taga vähem. Silveti väljaviskamise vastaseid on vaid 2, poolt 103 erapooletuid on 22. Silveti väljaarvamine jäi kehtima.

Põhikirjamuudatused on läbi, arutama hakatakse erakonnast väljavisatute palveid tagasivõtmiseks. Esimesena arutatakse Marju Silvet juhtumist.

Muudatusettepanek: pikendada Vabaerakonna juhatuse ja esimehe ametiajad ühest aastast kaheni. Juhatuse liige ja esimees ei saaks olla rohkem kui kaks ametiaega järjest. Ettepanek kukkus hääletusel läbi.

Iga põhikirjamuudatus hääletatakse eraldi läbi.

Sergei Metlev hakkab rääkima Vabaerakonna põhikirjamuudatustest.

Andres Ammas hakkab rääkima fraktsiooni tööst.

Vabaerakonna aukohtu esimees kaitseb otsust Jevgeni Krištafovitš välja visata. Ta kritiseeris pikalt Krištafovitši.

Vabaerakonna tegevjuht Märt Meesak tutvustab erakonna rahalist olukorda.

Peale mõningaid tehnilisi muresid sai Delfi oma otsestriimi tööle. Praegu peab kõnet ametist lahkuv esimees Andres Herkel.

Vabaerakonna üldkogu põhiosa algab kell 11. Siis algab ka Delfi otseülekanne.