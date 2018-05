VIDEO JA FOTOD | Vabaerakonna esimeheks valiti oodatult Andres Herkel

"Sealtpeale oleme me sõnastanud erinevaid demokraatia edendamise ja muid programmilisi dokumente, samuti mitmeid eelnõusid riigikogus. Kas neid algatusi on arvestatud? Ei, ei ole! Meie hääl on küll kõlanud kõvemini, kuid meie eelnõud põrkuvad kartellierakondade kollektiivkaitsele," ütles Andres Herkel ning lisas, et erakondade riigieelarvelist rahastamist ei ole vähendatud, valija hääle kaalu arvestav avatud nimekirja põhimõte on tagasi lükatud ning riigikogu liikmetele anti taas võimalus kuuluda kohalikesse volikogudesse ehk istuda korraga kahel toolil.

“Kas loodetakse, et me väsime? Või oodatakse, et teemad vajuvad unustusse, kui neid lihtsalt ei lasta lahendada? Vastupidi, see, et Vabaerakonna tekkepõhjused on senini klaarimata, paneb meile kohustuse uue poliitilise mobilisatsiooni ellu kutsumiseks,” tõi Herkel välja.

Oma sõnavõtus küsis Herkel, kas Eesti vajab Vabaerakonda või poliitilist liikumist, millele Vabaerakond on pigem kanderakett. "Vastus on lihtne," jätkas ta. Rahulolematus parteidega kõneleb vajadusest poliitilise liikumise järele, kuid selleks, et praktilises poliitikas midagi saavutada on vaja erakonda. Kui ütleme Vabaerakond, siis koosnebki see ju kahest sõnast – "vaba", mis osutab vabaduse ehk ka siis liikumise algele ning "erakond" on erakond. Siin on kaks ühes.

Loe veel

"Esimehena soovin ma olla meie tegemiste ja eesmärkide alandlik teener. Räägime meeskonnast. Ma ei soovi jagada erakonna liikmeid oma toetajateks ja vastasteks. Esimees ei tohi nii teha, sest esimees peab olemas olema kõigi liikmete jaoks," võttis Herkel kokku.