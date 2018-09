VIDEO ja FOTOD | Uus ID-kaart saab värvifoto ja võimaldab kontaktivaba kasutust

Kokku puudutab uuele kaarditehnoloogiale üleminek 26 erinevat dokumenditüüpi, millest olulisimad on ID-kaart ja elamisloakaart.

PPA arendusosakonna identiteedi ja staatuse büroo peaekspert Eliisa Sau rääkis Delfile, et ID-kaardi värvifoto koosneb värvilistest joontest on ühtlasi ka turvaelement. Lisaks on kaardi paremas ülemises nurgas sekundaarfoto, mida on võimalik näha kaarti vastu valgust pöörates.

Üks turvaelement on veel ka kaardi keskosas olev väike aken, kust valgus läbi paistab, samuti toimib turvaelemendina kaardi tagaküljel kujutatud Eesti raba pilt.

Ühe olulise uuendusena saab uus ID-kaart ka QR- ehk ruutkoodi, mis võimaldab tuvastada kaardi kehtivust. See võib Sau sõnul puudutada näiteks kaotatud või varastatud ID-kaarte.

RIA elektroonilise identiteedi osakonna juhataja Margus Arm rääkis Delfile, et ehkki uus ID-kaart saab ka kontaktivaba kasutamise võimaluse, tuleb e-teenustesse sisselogimiseks end siiski autentida kiibi abil, sest see on jätkuvalt kõige turvalisem viis. Kontaktivaba funktsiooni saab tema sõnul kasutada näiteks bussisõidu registreerimiseks, samuti enese tuvastamiseks mõne poe püsikliendina.

Uue ID-kaardi tulekuga seoses peavad e-teenuste pakkujad Armi sõnul oma teenused üle testima, et need ka uue ID-kaardiga töötaks. E-teenuste kasutajad peavad aga uuendama oma arvutis olevat ID-kaardi tarkvara.

Kõik vanemad ID-kaardid kehtivad ja töötavad tähtaja lõpuni, seega ei pea keegi erandkorras uut ID-kaarti tellima hakkama. Kõige mugavamalt saab uut ID-kaarti taotleda PPA e-teeninduses.