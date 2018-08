VIDEO ja FOTOD | TÜ raamatukogu endine direktor Martin Hallik: mind vallandati ebaõiglaselt alluva kaebuse põhjal, tõendeid pole mulle esitatud

Halliku sõnul ei olnud ülikooli argumendid tema vallandamisel selged, ka ei esitatud talle mingeid tõendeid. Samuti ei ole talle võimaldatud enda kaitsmist.

Hallik lükkas ümber ka mõningad tema vallandamise põhjuste osas ringlevad versioonid. Ta ütles, et ei ole kunagi tarvitanud vägivalda ega jõudu, ei ole kasutanud ametipositsiooni töövälistel põhjustel töötajate olukorra parandamiseks ega halvendamiseks. Ka ei ole vallandamine seotud liikluskäitumise ega majandustegevusega.

"Otsus minu vallandamiseks oli ülikoolil juba enne valmis," väitis Hallik. "Poole tunniga oli kõik lõpetatud, uksekiip võeti ära ja suleti emaili konto. Järgmisel päeval sain kätte oma isiklikud asjad."

Martin Hallik ütles, et kavatseb advokaat Kristi Sillaga kõik üksikasjad ülikoolilt välja nõuda. "Julgen täie kindlusega öelda, et Tartu Ülikool on langetanud tormakaid ja ülekohtuseid otsuseid ilma detailidesse ja asjaoludesse süüvimata," märkis Hallik. "Minu eesmärgiks on välja selgitada tõde."

Tartu ülikooli raamatukogu pikaajaline direktor Martin Hallik vallandati päevapealt üleeile. Ülikooli teatel oli põhjuseks ebaväärikas käitumine, kuid täpsemalt ülikool asja ei põhjendanud.