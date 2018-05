VIDEO ja FOTOD | "Teeme ära" Tallinnas: Russalka ümbrus klaniti puhtaks ning loomadele laotati Paljassaares uut liiva

Täna toimub üle-eestiline "Teeme ära" talgupäev, kus käised käärivad üles nii vanad ja noored ning teevad kodukandi suveootuses korda.

Tallinnas võeti kasutusele tutikad labidad, et korda teha Paljassaare loomade varjupaiga hoov ning suurtesse prügikottidesse korjati poolsaare linnuvaatlusalale rännanud prahti.

Veel saadi kokku Russalka juures, kus mööduvate kruiisilaevade saatel korjati maast pudeleid-kilekotte, et jalutajate ning sportijate lemmikrajad puhtad oleks. Isegi kõige pisemad talgulised said labida, et liiva seest prahti noppida.

