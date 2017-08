VIDEO JA FOTOD | Tartus kärgatasid öösel plahvatused, süttis kaks autot

Täna öösel ärkasid Kivilinna Jaama tänava elanikud ebaharilike helide peale - ühe kortermajaelaniku sõnul kuulis ta kolme plahvatust. Uurides, millest kära tekkis, avastas ta koduhoovis põlemas kaks autot.

"Sättisin ennast kella ühe ajal öösel magama, kui järsku kuulsin suurt plahvatust," sõnas Jaama tänava elanik Gert Delfile.

"Kuulsin, et autode alarmid hakkasid tööle. Paari minuti pärast kuulsin juba teist plahvatust. Läksin rõdule ja vaatasin, et mõni maja edasi nagu põleks teisel või kolmandal korrusel, aga see oli hoopis akende peegelpilt. Hakkasin kohe filmima ja siis toimus juba kolmas plahvatus. Helistasin päästeametisse ja jooksin välja vaatama. Selleks ajaks oli juba päästjad kohal ja põlengut kustutati."

Põlevad autod pole Tartus uudne nähtus - kõigest möödunud pühapäeval tehti Tartus politseisse avaldus, mille kohaselt põles Ringtee tänaval kaks autot. Süütaja on politseile nüüdseks teada.