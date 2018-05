VIDEO ja FOTOD | Tallinnas ulatuslikke liiklusummikuid põjustanud pinnasevajumine Järvevana teel on likvideeritud ja sõidurada avatud, ummikuid enam pole

Tallinnas Järvevana tee esimesel sõidurajal vahetult enne raudteeülesõitu suunaga Peterburi maantee poole leidis täna hommikul aset pinnase vajumine, mis põhjustas väga ulatuslikke ummikuid Tammsaare teel, Järvevane teel, Pärnu maanteel ja Mustamäel. Praegu on esialgsed taastamistööd lõpetatud ja varem suletud sõidurada avatud. Nüüdseks ei ole piirkonnas enam ka ummikuid.

Pinnasevajumine toimus raudteeülesõidukohal, mis kuulub AS Edelaraudteele. AS Edelaraudteed omava AS Go Groupi kommunikatsioonijuht Marko Paloveer ütles Delfile, et pärast esialgseid taastamistöid, mille eesmärgiks oli suletud sõidurada liiklusele võimlikult ruttu avada, kaevatakse öösel, kui liiklussagedus on väga madal, vajunud osa lahti ja parandadakse täielikult. Töid teostab Edelaraudtee lepingupartner AS Tallinna Teed.

Pinnase vajumine oli umbes 70 cm suuruse läbimõõduga ja ligikaudu 20 cm sügavune. Tallinna liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa sõnul pole esialgu päris selge, mis pinnase vajumise kaasa tõi, kuid võimalik, et selle põhjustas vesiliiv. "Võimalik, et selle koha all oli veesoon, mis suure kuivuse tõttu ära kadus ja see tõi kaasa vajumise," ütles Rüütelmaa.