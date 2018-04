VIDEO ja FOTOD | Tallinnas Suur-Sõjamäel põleb jäätmejaamas prügi, päästjad on väljas suurte jõududega

Tallinnas Suur-Sõjamäel on ulatuslik tulekahju, Ragn-Sellsi jäätmejaamas põleb prügi. Päästjad on väljas suurte jõududega. Liiklus on kohapeal häiritud.

Põhja päästekeskus sai täna hommikul kell 8.39 teate, et Tallinnas Suur-Sõjamäel on tulekahju. Jane Gridassov Põhja päästekeksusest andis Delfile teada, et tegemist on laohoones põleva prügiga. Kannantanutest praeguseks teateid pole. Põlengu tagajärjel eraldub palju suitsu. Päästeamet palub lähedalasuvate hoonete aknad hoida suletud. Tegemist on Ragn-Sellsi jäätmejaamaga. Väidetavalt põleb hoone praeguseks juba lahtise leegiga. Uudis on täiendamisel!