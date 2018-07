VIDEO ja FOTOD | Tallinnas Pärnu maantee ääres avastati arheoloogiliste väljakaevamiste käigus rootsiaegne garnisonikalmistu

Tallinnas Pärnu maanteel arheoloogiliste kaevamiste käigus tuli välja rootsiaegne 17. sajandist ja 18. sajandi algusest pärit kalmistu, mis kuulus ilmselt kohalikule garnisonile.

Väljakaevamiste ühe juhi arheoloogi luu-uurija Martin Malve sõnul on praeguseks avastatud 70 hauda ja välja puhastatud 45 luustikku. Haudade lõplik arv ei ole veel teada.

Esialgu arvasid arheoloogid, et tegemist võib olla sealsamas kõrval asunud Tallinna võllamäe kalmistuga. Kuna enamik maetuist on mehed ja paljudest haudadest on leitud Rootsi sõdurite sinelinööpe ja tolleaegseid Rootsi ööre, on ilmselt siiski tegemist garnisonikalmistuga. Enamik surnuist on maetud kirstudes.

Vägivaldse surma tundemärke surnute kehadel pole. Seevastu on leitud mitmeid ühishaudasid, üks isegi viie maetuga. Malve sõnul võib see viidata garnisonis aset leidnud haiguspuhangutele.

Malve rääkis, et lisaks meestele on haudades ka mõned naiste ja laste surnukehad. Tegemist võib olla sõdurite perekonnaliikmetega.

Kirjalikke andmeid ei kalmistu ega garnisoni kohta praegu teada pole. Malve sõnul võetakse sellekohane analüüs ette pärast väljakaevamiste lõppu.