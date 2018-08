VIDEO JA FOTOD | Tallinna maapõuest tuli lagedale üle 15 000 haruldase eseme

15. sajandi teise poole kivikeraamika Ida Saksamaalt, mida on siiamaani Tallinnast leitud alla kümne katkendi. Erakordne on ta sellepoolest, et siiani on leidu seostatud kas kirikute kabelitega või feodaalide majapidamistega. Selle tüki puhul võib olla isegi lootus, et seda on tavapärases keskaegses majapidamises kasutatud. Kunstiliselt kindlasti omaaegse olmekultuuri tippese.

Keskaegsed leiud Jahu nt platsilt Foto: Karin Kaljuläte

Luust liist, mis tõenäoliselt kaunistas mõnda karpi või kasti. Liistul on peal olnud pikem tekst, millel näha lõpp "morum". Mis alguses on, seda on keeruline välja selgitada. Sellise dekoori ja säilivusega liisk on esmakordselt leitud ese Tallinnas.

Keskaegsed leiud Jahu nt platsilt Foto: Karin Kaljuläte

Keskaegne kirjapulk stiilus on kohapealne toode, lihtsamakoeline. Enamasti on Tallinnas kasutatud kõrgema kvaliteediga metallist eset või ka luust hoolega välja lõigatud ese.

Keskaegsed leiud Jahu nt platsilt Foto: Karin Kaljuläte

Vilepill, mis on lihtne olmekultuuri ese. Viimati leiti kaks tervet eksemplari Tartu maantee algusest Kunstiakadeemia kinnistu kaevamistelt 2011. aastal.

Keskaegsed leiud Jahu nt platsilt Foto: Karin Kaljuläte

Metallist vile, mis on Põhja-Euroopa kontekstis haruldane ese. Selliseid asju tuleb arheoloogilistel kaevamistel ette haruharva. Vahel on leitud neid metallidetektoriga põldudelt, kuid linna kontekstis on see Eestis esimene leid.

Keskaegsed leiud Jahu nt platsilt Foto: Karin Kaljuläte

Palju leide on Jahu tänavalt tulnud seoses kirjakultuuriga. Üks nendest on pitsat, mida on tänaseks juba paarikümne ringis. Enamus on säilinud selliselt, et näha on ka millise peremärgiga pitsatit on omanik kasutanud.

Keskaegsed leiud Jahu nt platsilt Foto: Karin Kaljuläte

Keskaegne metallist mänguhobune, mis on Eestist leitud. Arheoloogiliselt leiumaterjalist lähtudes oli mänguasjad enamasti puidust või muust orgaanilisest materjalist.

Keskaegsed leiud Jahu nt platsilt Foto: Karin Kaljuläte

Savikuju, mida on kasutatud koduses miljöös usutegevuse juures. Siiani oli Tallinnast teada kaks eksemplari. Nüüd Jahu tänava kaevamistelt on leitud veel kolm sellist eset.

Keskaegsed leiud Jahu nt platsilt Foto: Karin Kaljuläte

Arheox OÜ arheoloog Rivo Bernotas sõnas, et kõige põnevam osa projektist on olnud kindlasti väljakutse. "Unikaalne objekt, millesugust ei ole nii mahuliselt Tallinnas veel uuritud."