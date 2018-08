VIDEO JA FOTOD | Tallinna loomaaia elevandid Carl, Fien ja Draayile tehakse regulaarselt pediküüri ja keelduvad külma vette minemast

Tähelepanu keskmes elevanditüdrukud pääsesid põnevate lõhnade ning peidetud maiustustega, mille hulgas olid ka pajupallid, rikastatud aedikusse avastusretkele. Külalised said jälgida elevantide tegevusi vaatetornist, kus igal täistunnil said huvilised kuulata lugusid elevantidest ning jälgida erinevaid loomade elukeskkonda rikastavaid tegevusi. Kõiki tegevusi kommenteerisid loomaaia töötajad.

Osakonna juhtivspetsialist Anne Saluneem rääkis Delfile, et üks tore aeg ja seik oli siis, kui elevandimaja oli remondis ja neid ei olnud kuskile võimalik viia. Ehituse müra ja kära käest eemale saamiseks võtsid dresseerijad elevandid ja jalutasid nendega võpsikusse. "Dresseerijad olid need, kes võtsid Fieni ja Draay kõrvast kinni ja jalutasid võpsikusse. Päeva ajal, kui oli remondiaeg ja kolistamine, olid nemad elevantidega seal ja teised töötajad tõid samal ajal neile süüa ja juua."

Ta lisas, et loomaaias on pisut külm vesi elevantidel ja väga nad sinna ei kipu. Vette minnakse hea meelega juhul, kui juhtuvad olema tormid. "Kui saabuvad tuul, torm, äike ja müristamine, siis on just Fien ja Draay need, kes lähevad nii emotsionaalseks, et hakkavad pasundama ja londid käivad kahte lehte. Siis tulevad küll vette."

Loomaajatöötaja selgitas, et isaelevant Carl on eraldatud emaselevantidest sellepärast, nagu on nad ka päriselt looduses. Kokku saavad loomad ainult pulmade ajal. Ühelt poolt imiteeritaksegi Tallinna loomaaias seda, mis toimub looduses, teisalt on asi ka selles, et isaelevant on niivõrd palju tugevam ja jõulisem, et emasloomade aedik ei peaks vastu tema jõule. Selletõttu lastaksegi emaselevandid Carli juurde tugevamasse aedikusse.