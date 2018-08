VIDEO JA FOTOD | Tallinna lähistel põleb Kurna mõisahoone. Omanik: mis teha, kui inimesed on loomad ja lähevad igast aiast ja august läbi

Päästeamet sai kell 16.26 teate, et Rae vallas Õlleköögi teel on läinud põlema mahajäetud Kurna mõisahoone. Kurna mõisahoone on saanud Päästeameti teatel põlengus suuri kahjustusi, päästjad kaitsevad tule eest lähedalasuvaid hooneid. Kustutustööd jätkuvad.

Rae vallavanema Mart Võrklaeva sõnutsi kuulub mõisahoone juba pikka aega eraomandisse. Mõisa peahoone kõrval on ajalooline Kurna park, kuhu veel sel aastal hakati rajama discgolfi rada ning parki heakorrastama, et kohalikud elanikud seal vaba aega saaksid veeta.

Lugeja foto

Mõisahoone omanik Jaan Mugra saab põlengust teada alles Delfi vahendusel. "Alles eelmisel nädalal panime sinna võrgud ja aiad, et territoorium oleks täiesti kinni," sõnas Mugra Delfile. "Ohsa, see on küll jama... Ega mis siis teha, ei saa midagi teha," tõdes mõisahoone omanik. "Mis teha, kui inimesed on loomad ja lähevad igast aiast ja august läbi... Ma ei kujuta ette. Eks siis tuleb kriminaalasi ja uurimine, et süüdlane selgitada," sõnas Mugra.

Kurna mõisahoone enne esimest suurt põlengut, 2001. aastal:

Mugra on mõisahoone omanik olnud kümmekond aastat. "Me oleme mitmesuguseid taotlusi teinud, küsinud ka vallast, et nad paneksid meid arengukavasse sisse," sõnas Mugra mõisahoone taastamisega seotud plaanide kohta. Mugra sõnul on olemas juba eskiisprojektid tulevase renoveeritava hoone osas, mis on mõeldud avalikku kasutusse. Täpsemalt hoone tuleviku kohta Mugra kommentaare jagada ei soovinud.