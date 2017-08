VIDEO ja FOTOD | Suur-Sõjamäe ja Järvevana viadukti sulgemine tõi kaasa hiigelummiku ja liiklejate pahameele

Suur remonditöö Tallinnas Suur-Sõjamäe tänava ja Järvevana tee ühendusteel ning viadukti sulgemine tuli paljudele liiklejatele üllatusena.

"Järvevana sild on nii kinni pandud, et rahvale seda ei öeldud, isegi Ülemiste City pole hoiatanud siinseid töötajaid kaoses oleva ummiku eest," kirjeldas üks lugeja Delfile. "Meie muidugi kolleegidega istume kontoris, joome kohvi ja vaatame ummikut - mõtleme, millal koju minema hakata," lisas lugeja."

Teine Delfi poole pöördunud lugeja kommenteeris, kuidas lisaks remonditööde tõttu suletud sillale on samal ajal kinni ka kõik alternatiivsed teed sealkandis liiklemiseks. "Suur-Sõjamäe tänav on täiesti umbes, kuna üle Tartu maantee minev sild on remondis. See on arusaadav, aga miks on samal ajal kinni kõik alternatiivsed teed? Siinkohal mõtlen maksu- ja tolliameti tagant läbi lennujaama viivat ja ka samuti Ülemiste hotellini viivat lõiku," on lugeja nördinud. Liikleja sõnul puuduvad Suur-Sõjamäe tänaval sellekohased viited ning kõik, kes asuvad sealt teed otsima, peavad tagasi pöörduma, suurendades probleemi veelgi.

Lisaks on lugeja sõnul segadus ka Mustamäele ja Õismäele suunduvate sõiduradadega. Kõige krooniks on aga see, et Ülemiste ristil on Mustamäe ja Õismäe suunal sõitjatele foori tsükkel kõigest 6 sekundit pikk. "Nii kehva teavitust ja läbimõtlematust teede ja sõiduradade valikul on raske kirjeldada ilma sõimusõnu kasutamata," märkis lugeja olukorra kokkuvõtteks. Tema teekond Suur-Sõjamäe ühest punktist kuni Ülemiste ristini võttis aega poolteist tundi.

Pahaseid liiklejaid on aga veel ning populaarses nutirakenduses olevad kommentaarid viitavad samuti suurele teadmatusele. "Võiks mingi teate panna, et sild kinni..." kirjeldas üks liikleja. "Mis juhtus Suur-Sõjamäel? Mis seal toimub?", uuritakse. "Hea planeerimine. Ülemiste Cityst ei saa mujalt ka välja. Ei mäleta ka, millal viimati õnnestus 1 kilomeeter läbida 44 minutiga," kommenteerib üks liikleja.

Lisaks pahastele kommentaaridele on näha, et ühine häda liidab inimesi. Naljatledes uuritakse, kes soovib jalamassaaži, kas kellelgi on süüa ning kes grillida soovib.

Remont kestab neljapäevani

Tallinnas alustatakse homsest Suur-Sõjamäe tn – Järvevana tee ühendustee taastusremondiga, mille käigus uuendatakse viadukti asfaltbetoonkate ning uuendatakse teekattemärgistust.

Seoses teekatte taastusremontöödega suletakse alates teisipäevast, 29. augustist kuni 31.augustini liiklusele Suur-Sõjamäe tänavat ja Järvevana teed ühendav viadukt.

Remondi ajal kehtib ajutine liikluskorraldus, kus Suur-Sõjamäe tänavalt on lubatud otsesõit Järvevana teele.

Tööde lepinguline maksumus on 40 000 eurot. Töid teeb Altos Teed OÜ.

