Üleujutus jõudis oma haripunkti usutavasti eile, nüüd peaks vesi hakkama langema.

Soomaal on alanud viies aastaaeg, mis on toonud endaga kaasa suurvee. Üle ujutatud on ka sõidutee Soomaa piiril Tohvri külas, mis on raskesti läbitav, sõiduautoga on võimatu üle saada.

Selle aasta kevadine üleujutus on silma järgi hinnates suurem, kui viimase viie aasta omad. 9. aprillil jõudis tulvavesi tippseisu ja hakkab nüüd iga päevaga langema.