VIDEO ja FOTOD | Seeder Luige aseesimeheks saamisest: mingisugust koostööd Keskerakonnaga selle tulemuse taga ei ole olnud

Täna kogunes Türil IRLi volikogu, kus oli päevakorras möödunud valimiste kokkuvõte ja ülevaade poliitilisest olukorrast. IRLi esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et kuigi Tallinna võimujagamisest volikogus palju ei arutatud, tunnustas volikogu IRLi tegemisi Tallinna linnavolikogus.

Teatavasti lõhestas muidu ühtset opositsiooni soovinud IRL Tallinna opositsiooni, kui esitas linnavolikogu aseesimehe kandidaadiks Mart Luige, kes Keskerakonna häälte abil valituks osutus.

Seederi sõnul ei saa siinkohal rääkida mingisuguset kokkulepitud koostööst või flirdist, sest "ükskõik, kes oleks kandideerinud Tallinna volikogu aseesimeheks, oleks valituks osutunud ainult Keskerakonna häälte abil."

Volikogus arutelu põhiteemaks kujunes Seedri seisukoht, et Eesti arengu huvides on mitmekesine poliitiline maastik, mitte kaheparteisüsteem

Seederi sõnul on nimelt täna kaks erakonda, kes töötavad selle nimel, et Eestis tekiks kaheparteisüsteem. "Üha enam on näha, et nii Kesk- kui Reformierakond pöörduvad tagasi varasema ambitsiooni poole, kus inimestel oleks valida kahe alternatiivi vahel. See on Eesti demokraatiale väga kahjulik. Tuleviku vaadates peame sellisele arengule kindlalt vastu seisma," ütles Seeder.

"Isegi kui arvamusküsitlused näitavad, et kahel poliitilisel jõul on teistest suurem toetus, siis on meie asi selgitada, et Eesti riigi arengu huvides on mitmekesine poliitiline maastik, mitte kaheparteisüsteem, mis vähendab valija jaoks valikuvõimalusi," selgitas Seeder.

"Peame maailmavaateliselt palju selgemini väljenduma. See eeldab, et meist saadakse aru, kes me oleme ja mis me teeme. Et meil on selged väärtused. IRL on jätkusuutlik nii majanduslikult kui poliitiliselt. Meie 8%-line valimistulemus oli hea, kuid me ei rahuldu sellega, oleme võimelised saavutama enamat."