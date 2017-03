VIDEO ja FOTOD: Riigikogu kantselei direktor korjas kibekärmelt kokku EKRE laiali jaotatud Jevgeni-nimelise vee

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) jagas täna enne alkoholiseaduse muudatuste esimesele lugemisele tulemist riigikogulaste laudadele kümneid pudeleid Jevgeni-nimelist vett, kuid riigikogu kantselei direktor Maria Alajõe korjas need koos abilistega kokku.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon tõi täna veepudelid iga parlamendisaadiku lauale, et pöörata tähelepanu minister Jevgeni Ossinovski alkoholipoliitikale. EKRE fraktsiooni hinnangul ei vähenda Ossinovski poliitika joomist, vaid sulgeb väikepoode ja täidab Läti riigikassat.

"Panime istungi eel kolleegide lauale lõbusa meene, Jevgeni vee," rääkis EKRE fraktsiooni esimees Martin Helme. "Tegelikult müüaksegi seda poes meene nime all, sest pudelit müüv Pühajõe pruulikoda võib küll müüa õlut, mitte aga vett."

Ootamatult tormas aga saali riigikogu kantselei direktor Maria Alajõe, kes teatas, et saalis ei ole vesi, toit ja taara lubatud ning pudelite jagamine pole kantselei või juhatusega kooskõlastatud. "Ja korjas meie poolt kolleegidele kingitud pudelid kokku," kommenteeris Helme.

Riigikogu aseesimees Enn Eesmaagi kommenteeris infotunni alguses segadust veepudelitega. "Meil tekkis väike konfuus seoses veepudelitega, mis ilmusid meie laudadele, kuid me otsustasime nad ära korjata, sest toiduaineid ja mingit taarat me sellesse saali, mida me kõik peame pühaks, ei too," lausus Eesmaa.