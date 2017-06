VIDEO ja FOTOD | Puukaitsja Mati tuli remmelga "haua" juurde tagasi, politsei viis ta taas ära

Puukaitsja Mati, kelle kiirreageerijad eile hommikul Haabersti hõberemmelga juurest kaasa viisid, tuli täna sündmuspaigale tagasi. Kauaks ta jääda ei saanud, sest kohale tuli politsei, kes mehe taas kaasa võttis.

Puu langetamisest on möödas ööpäev. Eile õhtul remmelga "hauale" asetatud küünlad hakkavad aeglaselt augu veega täitudes uppuma, kuid kohalikud elanikud ja Mati hoolitsevad selle eest, et leek puu mälestuseks püsiks. Augu veerel, kus varem asus känd, on asetatud ka sümboolne paberileht, millel on kirjas: "rahu, мир, peace".

Mati on endisele rohelisele muruplatsile, mida praegu katab ehitusliiv, kaasa võtnud paki saia ja rätiku, mida hoiab ringi jalutades sündsalt ümber niuete. Tundub, et majaesine haljasala on ööpäevaga muutunud võrdväärseks liivase rannaribaga, kus soovijad võiksid tahtmise korral päikest võtta.

"See siin on haud ja see on püha. See on isegi püham kui see puu, mis siin oli. Me seisame siin selle haua kaitsel. See on püha koht ja 40 päeva võib olla hauarahu," ütles Mati, kes rääkis, et puukaitsjaid võib küll ära viia, kuid nad tulevad tagasi.

Mati osutas, et puu mahavõtmise jäljed kustutati väga kiiresti, ja tema hinnangul tehti seda selleks, et varjata, et puu oli täiesti terve ning sugugi mitte mädanenud, nagu väideti. Küsimusele, kui kaua ta kavatseb puu nn haua juures olla, vastas Mati samamoodi, nagu kuu aja eest puu all laagris olles: "Lõpuni."

Kella 14.45 paiku saabus kohale aga politsei, kes Mati taas kinni võttis ja endaga kaasa viis. Enne seda jõudis mees meenutada ka ööd arestikambris, kus ta enda sõnul oli umbes 12 tundi ilma söögi, joogi ja tualetita. Samuti heitis Mati politseile ette jõu kasutamist. Kinni hoiti politseis tema sõnul eile seitset inimest.