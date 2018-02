VIDEO JA FOTOD PRANGLILT JA MANDRILT | Õhuväe kopter tõi Prangli saarel lõksus olnud inimesed mandrile

Prangli saarel olid laupäevast tänaseni lõksus inimesed, kes ei pääsenud ilmastikuolude tõttu saarelt mandrile, laupäeval läks saarele sõitnud alus rikki ja töökorda saadi see alles eile õhtul. Viimsi vallavalitsus palus õhuväelt abi, et nad kopteriga abivajajad mandrile tooks. Nüüdseks on kõik inimesed Prangilt jäävangist päästetud.

Õhuväe pressiesindaja Alar Laatsi sõnul esitas Viimsi vald ametiabi taotluse, et aidata inimesed saarelt mandrile. Kella 14.25 ajal tuli otsus, et kopter lähebki lendu. Kuna kopter on väike, pidi õhusõiduk saare ja mandri vahet käima mitmeid kordi.

Pranglile vabariigi aastapäeva tähistama läinud Kerli sõnul läks neid saarele toonud alus katki ja vahepeal läks meri jäässe, mistõttu ei ole mõeldav ka teise päästepaadi saatmine.

Mandrile soovivad pääseda ka kohalikud, sest näiteks kohalikus kaupluses hakkab toidukraam otsa saama.

Kerli seltskonnast oli saarel viis last ja viis täiskasvanut. Nemad pidid saarelt tegelikult lahkuma juba pühapäeval, ent siis teatatigi, et kahjuks lükkub sõit edasi. Sõit lükkus edasi ka eile.

Ilm Pranglil täna päeval:

Viimsi valla kommunikatsioonijuhi Elis Tootsmani sõnul tekkis laupäeval laeval tehniline rike, mis eile õhtuks sai likvideeritud. Täna jäi aga väljumine ära kehvade ilmastikuolude tõttu.

"Kuna saarel oli palju rahvast, kes vajas kiiresti mandrile pääsemist, siis otsustasime pöörduda kaitseväe poole, et leida alternatiivseid lahendusi," ütles Tootsman Delfile.

Tootsmani sõnul proovitakse laevaliiklus homme uuesti taastada. "Loodetavasti on ilmastikuolud soodsad," lisas ta.

Mõnel Pranglile reisinud inimesel pidanuks eile olema juba tööpäev. "Loodusjõud on ootamatud. Neid on võimatu ette arvata nii Viimsi vallavalitsusel kui ka inimestel endal. Loodetavasti on ka tööandjad mõistvad, et antud juhtum on erakordne," ütles Tootsman. Saarel viibiva Kerli sõnul on tema tööandja juhtunut mõistlikult võtnud.

Esialgse info kohaselt peaks kopter Pranglile jõudma kella 15.30 ajal, ent Laatsi sõnul oleneb see ilmastiku tingimusest. Nimelt võib nähtavus lendu pisut takistada.

Kopter peaks Prangli saarelt tooma inimesi Viimsi poolsaarel asuvasse Leppneeme sadamasse. Seal viibiva Delfi piltniku sõnul on sadamas karm tuul ja tuisk, mis külma õhutemperatuuriga lausa lõikavalt mõjub.

15.42

Kopter lendas kella 15.40 ajal üle sadama Prangli poole. Saarel viibiv Kerli ütles, et ilm on saarel läinud pöörasemaks kui enne. Saarel olevate lähedased on Leppneeme sadamas ootamas, kuni nad kopteriga ära tuuakse.

16:07

Kopter on esimese tiiru ära teinud ja maandub. Esimesena pääsesid mandrile kaks täiskasvanut ja kaks last. Ühel väikesel lapsel oli kõrge palavik.

16:27

Teine tiir jõuab Leppneeme sadamasse.

16:54

Jõudis kohale ka kolmas kopteritäis saarel lõksus olnud inimesi. Kopter võttis taas suuna Pranglile.