VIDEO ja FOTOD | Peaminister Jüri Ratas tutvustas avalikkusele tulevast riigihalduse ministrit, poeeti ja suhtekorralduseksperti Janek Mäggit

Keskerakonna juhatus otsustas täna hommikul erakonna esimehe Jüri Ratase ettepanekul kinnitada riigihalduse ministri kandidaadiks ettevõtja Janek Mäggi. Vastava ettepanekuga läheb peaminister kolmapäeval Vabariigi Presidendi juurde. Neil minuteil tutvustab peaminister Ratas oma uut ministrit Radissoni hotellis pressikonverentsil aliemale avalikkusele.

Mäggi sõnas juhatusele, et on valmis ministriametisse asuma ning panustama valitsuses, et igas Eesti nurgas oleks võimalik elada. „Erinevate töökohustustuste tõttu olen aastate jooksul külastanud väga erinevaid Eestimaa paiku. Olen teadlik kitsaskohtadest, mis on Tallinnast väljaspool ja soovin seniseid kogemusi kasutades anda oma osa sellesse, et neid muresid lahendada,“ tõi Valgamaa juurtega Mäggi välja. Ta kinnitas, et liitub ka Keskerakonnaga ning kandideerib valimistel. „Olen valmis kõvasti tööd tegema, et pälvida inimeste usaldus ja valmistada pettumus kriitikutele. Soovin mitte sõnades, vaid tegudega ministriametis paluda Eesti inimestelt mandaati järgmistel Riigikogu valimistel,“ sõnas Mäggi.

Janek Mäggi on kommunikatsiooniettevõtte Powerhouse asutaja. Ta on muu hulgas vähiravifondi „Kingitud Elu“ üks asutajatest, Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu esimees, Maailma Kabeföderatsiooni president ning kirjutanud mitmeid luulekogusid. Janek Mäggil on magistrikraadiga võrdsustatud haridus õigusteaduses.