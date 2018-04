VIDEO ja FOTOD | Olulise preemia pälvinud kirikuõpetaja Annika Laats: mulle ei meeldinud, kuidas meie ühiskonnas geidest räägitakse

Preemia üleandmise tseremoonial sõna võtnud Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam leidis, et Eesti arvamusruum ja võimusuhted meenutavad vahel lahinguvälja, kus mõnikord on tunne, et ühisosa ei tahetagi tegelikult leida. Tema sõnul saavad inimesed juba noores eas selgeks, kas nad võivad loota, et ühiskond näeb ka neis väärtuslikku liiget, või peaksid nad täieõiguslikust ühiskonna liikmeks olemise soovist juba varakult loobuma. Ka kutsus Hellam kirikut üles olema eelkõige dialoogipartner, mitte oponent.

Oli märgata, et Avatud Eesti Fond soovis tseremoonia korralduse kaudu näidata üles avatust Eestis elavate mujalt maailmast pärit inimeste suhtes. Üritusel tegid eesti-, inglise- ja venekeelse muusikalise etteaste Nižni Novgoridist pärist Stanislav ja Ksenia Smirnov, kes on ajakirjanikutöö tõttu poliitilise põgenikuna pidanud oma kodumaalt lahkuma. Pärast auhinna üle andmist aset leidnud koosviibimisel pakuti Vahemeremaades levinud suupisteid, mille olid valmistatud Liivalaia tänaval restorani pidavad Egiptusest pärit tallinlased.

Koosmeele preemia anti välja kahekümne esimest korda. Sündmus leidis aset Avatud Eesti fondi asutamise 28. aastapäeval.