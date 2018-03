VIDEO ja FOTOD | Õismäe kohal laius suitsulaam, Paldiski maanteel põles angaar

Tallinnas Paldiski maanteel põles täna riideid täis angaar. Pärast kella 14 oli põleng peaaegu kustutatud ja enamiku päästjate jaoks päästesündmus lõppenud.

Täna kell 10.03 teatati, et Haaberstis Paldiski maantee 120 on süttinud põlema riidekotte täis angaar. Põlengust levis palju suitsu ja päästeamet palus lähikonnas majade uksed-aknad suletuna hoida. Tulekahjule pandi piir kell 11.43 ja aktiivne kustutustöö lõppes kella 14.30 ajal. Praegu on sündmuskohal veel kaks päästemeeskonda.

Põlengukoldele ligi pääsemiseks lammutasid päästjad angaari seinu, teatas Delfi fotograaf Priit Simson kohapealt. Näha oli, et meeste jaoks oli tegemist rutiinse tööga, kõik käis nagu õlitatult.

Tules hävinud angaar kuulub ettevõttele Ventana OÜ, mis rendib omakorda hoonet edasi. Ettevõtte juhatuse liige Taavi Juhani rääkis, et hetkel on rentnikuks Captus OÜ, kellega pole varasemalt selliseid probleeme olnud. „Võlgu on nad mulle küll jäänud,” lisas Juhani. „Ma ei tea, mis nad seal toimetanud on, aga nad hoidsid angaari vahelaona. Ju siis juhtus midagi,” ütles ta. Juhani sõnul pole angaarid kindlustatud, sest hoone ei täida vajaminevaid tingimusi. „Kuidas kaubaga lood on, seda ma ei tea,” lisas ta.

Captus OÜ põhitegevusala on kaubavedu maanteel. Samuti tegeleb ettevõtte 2016. aasta majandusaasta aruande põhjal ehituspaigaldustöödega, kaubaladude tööga, veondust abistavate tegevuste ja jaemüügiga. 2016. aasta lõpetas ettevõtte 2933-eurose puhaskasumiga. Ettevõtte müügitulu oli 649 921 eurot, mille allikaks olid peamiselt oskustööliste pakutavad teenused summas 294 720 eurot. Teiseks oluliseks tuluallikaks olid veoteenused oma autodega 182 132 euroga. Kokku töötas ettevõttes 2016. aastal kümme inimest. Captus OÜ juhatuse esimees Kalle Kask ei soovinud jagada kommentaare põlenud kauba või angaaris olnud tuleohtlike esemete kohta.

Inimest keegi põlengus viga ei saanud. Liiklus Paldiski maanteel oli põlengu tõttu ümber suunatud ja taastus pärast kella 14.

Põlengule reageerisid Lilleküla, kesklinna, Keila, Kopli, Nõmme ja Pirita päästjad, Tabasalu vabatahtlikud päästjad ning päästetehnika. Liiklust reguleeris politsei ja kohal oli ka kiirabi.