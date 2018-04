Täna pidas kaitsevägi Narvas Fama kaubanduskeskuse juures veteranipäeva.

Kohalik kaitseliitlane Roger ütles, et nemad toetavad üritust oma väliköögiga. "Tänane päev on üpris tähtis. Hea, et me tema ka siin Narvas korraldasime. Tutvustame inimestele ka oma kaitseliidu organisatsiooni," rääkis Roger.

"See päev, mis tähtsustab veterane ja reklaamib meie organisatsiooni kui üleüldse Eesti kaitseväge ja innustab ajateenistusse astuma, on tähtis," leidis Roger.