VIDEO JA FOTOD | Metsapõleng keskpolügoonil on kontrolli all. Päästjatele ohtlikul liikumisalal esmakordselt abiks robot

Kaitseväe Tapa keskpolügoonil on kustutustööd kestnud juba kuus päeva. Põlengu ulatus enam kui 150 hektarit.

Peamiseks takistuseks kustutustöödele tõi päästeameti vanemoperatiivkorrapidaja Tom Leesnurm välja lõhkemata moona. "Tegemist on laskealaga, kus lebab maas lõhkemata moona. Selle tõttu ei saa päästjad sinna jalgsi peale minna ja täpselt kustutada," kommenteeris ta.

Leesnurm lisas, et tänaseks on olukord kontrolli all: "Platsi peal viis-kuus erinevat põlengukohta. Need suure leegiga ei põle, vaid suitsevad." Küll aga oli päästjatel ligipääs kolletele piiratud ja sestap üritati kustutustöid läbi viia lennukiga.





Esmakordselt oli kasutusel kaitse- ja eritehnika ettevõtte Milrem roomuk. Tavalisest xboxi puldist testija poolt juhitud masin kandis endaga nii veepaaki kui voolikuid, et pääseda lähemale tulekolletele, kuhu päästjate jalg ei ulatunud. Ehkki roboti prototüübil leiti mitmeid täiustamist vajavaid aspekte, siis sai see edukalt hakkama tulekollete kustutamisega.

Tom Leesnurm kinnitas, et ümberkaudsetele elanikele põleng ohtu ei kujuta. "Elanikud elavad siit väga kaugel. Oleme siin juures ja ei lase [põlengul] kaugemale levida," kommenteeris ta ning lisas, et põlengut piiravad ka ala ümber paiknevad teed, mis tulel kaugemale ei lase levida.